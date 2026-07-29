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Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
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KONYA’da yoldan çıkıp takla atan otomobildeki İsmail Cem Kapşa (8) hayatını kaybetti, aracı kullanana babası ile annesi ve kardeşi yaralandı.

KONYA'da yoldan çıkıp takla atan otomobildeki İsmail Cem Kapşa (8) hayatını kaybetti, aracı kullanana babası ile annesi ve kardeşi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hanifi Kapşa'nın kontrolünü yitirdiği 26 DM 232 plakalı otomobil, yoldan çıkıp şarampole takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki İsmail Cem Kapşa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüsü baba Hanifi Kapşa ile eşi ve diğer çocuğu ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Cem Kapşa'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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