İnegöl'de takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Mustafa Ö. ile araçtaki Özlem Y., Gülbeyaz Ö., Cihan Y. ve 3 yaşındaki Kıvanç Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl yönüne giden 26 SA 339 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Ö.'nün (36) kontrolü kaybetmesi sonucu takla atıp, ters döndü. Kazada sürücü ile araçtaki Özlem Y. (34), Gülbeyaz Ö. (50), Cihan Y. (37) ve Kıvanç Y. (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
