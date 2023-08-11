Otomobil sürücüsü seyir halindeyken av tüfeğiyle vuruldu

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsü Onur Kurt'un seyir halindeyken oynadığı yan koltuktaki av tüfeği bir anda ateş aldı. Saçmaların isabet etmesi sonucu omzundan vurulan sürücü Onur Kurt, yaralı halde aracıyla eczaneye kadar giderek yardım istedi. Çağrılan ambulansa alınan Onur Kurt hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay, saat 11.30 sıralarında Tuzlaburun Caddesi'nde meydana geldi. 07 YPR 74 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Onur Kurt, yan koltukta bulunan tek kırma av tüfeğiyle oynarken, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların bir kısmı sürücü Onur Kurt'un sol omuzuna isabet ederken, bir bölümü de otomobilin sol arka camını parçaladı. Yaralanan Onur Kurt yaklaşık 1 kilometre otomobili sürerek Yaşar Uçar Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin önünde durdu. Araçtan inen Onur Kurt eczaneden ambulans çağırılması konusunda yardımcı olmalarını istedi. Eczane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Onur Kurt'u ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sol omzundan yaralanan Onur Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel