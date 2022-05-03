Malatya'da refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Malatya'nın Darende ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Recep Ö. idaresindeki 28 TF 633 plakalı otomobil, Gümüşlüdere mevkisinde refüje devrildi.
Yaralanan sürücü ile eşi Gizem Ö, kızı Elif Masal Ö. ve kayınvalidesi Hanım B, ambulansla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ayhan İşcen - Güncel