Kayseri'de şarampole devrilen otomobilde 1 çocuk öldü, 3 yaralı

KAYSERİ'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Bünyan ilçesi Köprübaşı mevkinde meydana geldi. Enver Gökçe idaresindeki 22 KB 007 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Enver Gökçe ile araçtaki Jinda Gökçe (11), Dilek Gökçe ve Arjin Gökçe yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Jinda Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jinda Gökçe'nin cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı