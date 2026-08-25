Bartın'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BARTIN'da cadde üzerinde giden sivil polis aracı, ara sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 1'i komiser 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Aladağ Caddesi'nden Gölbucağı istikametine giden polis memuru A.D. yönetimindeki 74 BT 248 plakalı sivil polis aracı, Stadyum Sokak'tan ana yola çıkmak isteyen İ.A. yönetimindeki 34 HDF 274 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, koruma polis aracında bulunan sürücü A.D. ile yanındaki komiser M.Y. yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı