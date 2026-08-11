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Yüksekova'da park halindeki araçlara çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

Yüksekova'da park halindeki araçlara çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki iki araca çarpıp devrildi. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; yaralılar hastanede tedaviye alındı, inceleme başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde park halindeki iki araca çarpıp devrilen otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 30 AAB 396 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 HZU 107 plakalı otomobil ile 30 AK 247 plakalı minibüse çarpıp, yan yattı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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