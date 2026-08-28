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İpsala'da Motosiklet Otomobile Saplandı: 3 Yaralı

İpsala'da Motosiklet Otomobile Saplandı: 3 Yaralı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde Keşan-İpsala kara yolu Kumdere Köyü Kavşağı yakınlarında otomobil motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet otomobile saplanırken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, otomobile saplandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu Kumdere Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden V.C.D. yönetimindeki 17 AD 131 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet, otomobile saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü V.C.D. ile motosikletteki S.G. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G. ve A.A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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