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Otomobil Motosiklete Çarpıp Mobilya Mağazasına Girdi

Otomobil Motosiklete Çarpıp Mobilya Mağazasına Girdi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobil, motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bir mobilya mağazasına girdi. Olayda motosiklet sürücüsü ve mağaza çalışanının sağlık durumları iyi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önünde bekleyenlerin de bulunduğu mobilya mağazasına girdi.

Çanakkale-Edremit kara yolunda seyreden E.T. (58) yönetimindeki 06 EYC 309 plakalı otomobil, yolun sağına dönüş yapacağı sırada M.Y.A'nın (18) kullandığı 10 ARV 147 plakalı motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, bir mobilya mağazası önünde bulunan iş yeri çalışanı N.Ş'ye (50) çarptıktan sonra mağazanın camına ve önündeki eşyalara çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ve mağaza çalışanının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında otomobilin motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, mobilya mağazasına yönelen aracın iş yeri önünde bekleyen 3 kişiden N.Ş'ye çarptıktan sonra iş yerine girdiği anlar yer alıyor.

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Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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