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Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 4 Yaralı

Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 4 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak köprüden DSİ'ye ait sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi çevre yolu üzerindeki köprüde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 80 AIN 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden DSİ sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü V.K. ile G.K., M.K. ve E.K., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kanaldan çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kanaldaki otomobil çekici yardımıyla çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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