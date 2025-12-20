Haberler

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuzhan Yılmaz, ailesi ve sevenleri tarafından buradaki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuzhan Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Hendek Devlet Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, Eskibıçkı Mahallesindeki evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın cezanesi, mahalle camisine getirildi.

Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Yılmaz'ın ailesinin yanı sıra arkadaşları, komşuları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Dün, Hendek ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylice mevkisinde E.K. yönetimindeki 34 FDD 142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan Yılmaz'a (37) çarpmış, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
title