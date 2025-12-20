Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuzhan Yılmaz, ailesi ve sevenleri tarafından buradaki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
Hendek Devlet Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, Eskibıçkı Mahallesindeki evine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın cezanesi, mahalle camisine getirildi.
Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Yılmaz'ın ailesinin yanı sıra arkadaşları, komşuları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Dün, Hendek ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylice mevkisinde E.K. yönetimindeki 34 FDD 142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan Yılmaz'a (37) çarpmış, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.