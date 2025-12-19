Kaza yaptıktan sonra tartıştığı restoran işletmecisini pompalı tüfekle vurdu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Hasan Kardaş, otomobiliyle restoran yanında park halinde olan 2 araca çarptı. Kaza sonrası çıkan tartışmada Hasan Kardaş, pompalı tüfekle restoran işletmecisi Aytaç Karadede'yi bacağından vurup kaçtı.

Manavgat'ın Sorgun Bulvarı üzerinde salı günü saat 20.00 sıralarında Hasan Kardaş'ın kullandığı 07 LL 598 plakalı otomobil, bir restoranın yanında park halinde olan 2 araca çarptı. Kazanın ardından restoran işletmecisi Aytaç Karadede ile Hasan Kardaş ve beraberindeki M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Hasan Kardaş, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle önce Aytaç Karadede'nin bacağına, ardından 6 defa havaya ateş ederek kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aytaç Karadede, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karadede'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan polis, olayla ilgili Hasan Kardaş ile M.K.'yi kısa sürede yakaladı. Hasan Kardaş'ın yapılan muayenesinde 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hasan Kardaş ve M.K., 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.