Silivri'de kantar binasına çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Silivri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kantar binasına çarptı. Kazada binada görevli Şener Güngör hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'ye ait kantar binasına çarptı. Kazada binada çalışan görevli personel Şener Güngör hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kınalı Denetim İstasyonu Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KJC 405 plakalı otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin TIR'ların ağırlığını ölçmek için denetim gerçekleştirdiği kantarın binasına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen görevli personel Şener Güngör ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü B.K.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
