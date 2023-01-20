OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI; 4 YARALI

ESKİŞEHİR'de Bayram Çetin kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek çıktığı yaya kaldırımında 4 kişiye çarptı. Kazada olay yerinden yaya olarak kaçan Çetin yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayram Çetin kullandığı 26 ACU 301 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu mevkide kaldırıma çıktı. Çetin otomobille, o sırada yaya kaldırımında yürüyen Yusuf Kuştekin (18), Aynur Taşçıoğlu (45), Muhittin Akbaş (64) ve İsmail Aldoğan'a (32) çarptı. Kazanın ardından hafif yaralanan Bayram Çetin olay yerinden yaya olarak kaçarken, Orman Bölge Müdürlüğü güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi ve gözaltına alındı. Aracında ise tabanca ele geçirildi. Yaralanan Yusuf Kuştekin ile Aynur Taşçıoğlu Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Muhittin Akbaş Şehir Hastanesi'ne, İsmail Aldoğan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.