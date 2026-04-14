Otomobil, kaldırımdaki 2 çocuğa çarptı; kaza kamerada

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde otomobil, kaldırımda yürüyen Ali K. ve Ceren Ü.'ye çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergani ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Ali K. ile Ceren Ü.'ye çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı