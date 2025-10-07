Haberler

Otomobil istinat duvarına çarptı; karı-koca öldü (2)

HASTANEDE ÖLDÜKütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada Dudu Dur'un ardından aracı kullanan eşi Durali Dur da kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
