Otomobil istinat duvarına çarptı; karı-koca öldü (2)

HASTANEDE ÖLDÜ

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada Dudu Dur'un ardından aracı kullanan eşi Durali Dur da kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor.