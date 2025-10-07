Otomobil istinat duvarına çarptı; karı-koca öldü (2)
HASTANEDE ÖLDÜKütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada Dudu Dur'un ardından aracı kullanan eşi Durali Dur da kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel