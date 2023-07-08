Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'nın Yalvaç İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keçiborlu Yalvaç istikametinde olan 32 ACY 006 plakalı İ.A hakimiyetindeki Toros marka otomobil ile Ergün Kaptan hakimiyetindeki 32 ACD 457 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil camından içeri giren motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla birlikte bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan N.A Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ergün Kaptan'ın cansız bedeni Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, Kaptan'ın evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenildi.