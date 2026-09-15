Haberler

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü
Güncelleme:
+74 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Serdar Alyüz (39), hayatını kaybetti.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Serdar Alyüz (39), hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Artvin-Erzurum kara yolunun 54'üncü kilometresindeki Sebzeciler mevkisinde meydana geldi. İlçeden Artvin'e giden Rahmi T. (54) yönetimindeki 53 AY 150 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hasan Serdar Alyüz idaresindeki 34 BKN 606 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Alyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı! Kadın müşterinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Saniyelerle ölümden dönen adamın hareketi olay
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu