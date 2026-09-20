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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali İsa Şahin (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali İsa Şahin (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. (33) yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı otomobil ile Ali İsa Şahin'in (23) kullandığı motosiklete çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali İsa Şahin, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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