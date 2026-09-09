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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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ORDU’nun Altınordu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Dursun Biran Yılmaz, ağır yaralandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Dursun Biran Yılmaz, ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İlçedeki yerel bir televizyonun yönetim kurulu başkanı Dursun Biran Yılmaz'ın kullandığı 52 AGK 950 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada B.A. idaresindeki 34 FG 6437 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düşen Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yılmaz, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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