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Gölbaşı'nda Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gölbaşı'nda Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özer Özerbey (28) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Özerbey, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özer Özerbey (28), hayatını kaybetti.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Tecirli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil ile Özer Özerbey idaresindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Özerbey, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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