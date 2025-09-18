Otomobil ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü pide ustası Mikail Yıldız (25), tedavi gördüğü hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Eylül akşamı, Nusaybin Çağ Çağ Caddesi'ndeki Misak-i Milli Ortaokulu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mikail Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Bekar olduğu öğrenilen ve ilçede bir pide fırınında usta olarak çalıştığı belirtilen Mikail Yıldız, kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Yıldız, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayın ardından 5 gündür tedavisi devam eden Yıldız, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.