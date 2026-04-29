Otomobil ile çarpışan minibüsün devrildiği kaza kamerada: 1 yaralı

EDİRNE'de otomobil ile çarpışıp, takla atan minibüsün sürücüsü E.K. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 22 AAU 519 plakalı kapalı kasa minibüs ile ara yoldan çıkan O.Ö. idaresindeki 22 DE 939 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs takla atarak devrildi, sürücü E.K. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı