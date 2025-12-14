Haberler

Başkentte otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Başkentte otomobil hırsızlığı yaparken yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Başkentte otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle, Keçiören ve Kahramankazan'da farklı tarihlerde meydana gelen 5 otomobil hırsızlığı olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera incelemesi sonucunda hırsızlık olaylarının İ.Y ve D.K. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.Y'yi ikametinde, D.K'yı ise dairesinin balkonundan alt kata inmeye çalışırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
