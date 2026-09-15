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Otomobil, elektrik direğine çarptı; sürücü yaralandı, eşi öldü

Otomobil, elektrik direğine çarptı; sürücü yaralandı, eşi öldü
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TOKAT'ta yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobildeki Nazmiye Ç. (74) hayatını kaybetti, eşi sürücü İ.Ç. (76) yaralandı.

TOKAT'ta yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobildeki Nazmiye Ç. (74) hayatını kaybetti, eşi sürücü İ.Ç. (76) yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal kara yolu eski havaalanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İ.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 34 NAL 226 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü İ.Ç. ile yanındaki eşi Nazmiye Ç. araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nazmiye Ç. hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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