Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki E.B. (22) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.B. (22) idaresindeki 05 AAV 683 plakalı otomobil, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı E.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
