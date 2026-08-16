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Düzce'de kavşak kazası: 5 yaralı

Düzce'de kavşak kazası: 5 yaralı
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DÜZCE’de, otomobilin kavşakta cipe çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, otomobilin kavşakta cipe çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Kara yolu Gölyaka sapağı mevkisindeki Dorüs (Doris) Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul yönünde ilerleyen Kerem P. yönetimindeki 81 AP 478 plakalı otomobil, kavşağa girdiği sırada dönüş yapmak isteyen Kenan Ç. idaresindeki 61 AHJ 146 plakalı cipe çarptı. Her 2 aracın sürücüsü ile aynı aileden Fatma Ç., Kemal Ç. ve Hurdes Ç. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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