Otomobil Çarpan Çoban Hayatını Kaybetti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir otomobilin çarptığı çoban Ali Şener (64) hayatını kaybetti. Olayda sürücü İbrahim Cantürk (73) gözaltına alındı.
İbrahim Cantürk (73) idaresindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, Aşağıçinik Mahallesi mevkisinde küçükbaş hayvanları otlatan çoban Ali Şener'e (64) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Cantürk ise gözaltına alındı.