Haberler

Otomobil Çarpan Çoban Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir otomobilin çarptığı çoban Ali Şener (64) hayatını kaybetti. Olayda sürücü İbrahim Cantürk (73) gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti.

İbrahim Cantürk (73) idaresindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, Aşağıçinik Mahallesi mevkisinde küçükbaş hayvanları otlatan çoban Ali Şener'e (64) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Cantürk ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de sürpriz ayrılık! 8 maçın dördünü kazanan teknik adam takımdan gönderildi

Türkiye'de sürpriz veda! 8 maçın 4'ünü kazanan hoca gönderildi
Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.