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Osmaniye'de Otomobil 50 Metreden Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Otomobil 50 Metreden Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada Halil İbrahim Deprem hayatını kaybetti, Serkan İhsan V. yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

OSMANİYE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Halil İbrahim Deprem hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası yakınında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 80 FU 099 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişiden Halil İbrahim Deprem'in hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan Serkan İhsan V. ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Serkan İhsan V.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Deprem'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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