Kastamonu'da Otomobil Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

KASTAMONU'da, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü Kadir Çokgezen (43) hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kastamonu-İnebolu kara yolundaki Seydiler ilçesi Ödemiş köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir'den ailesiyle birlikte memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine giderken Kadir Çokgezen'in kontrolünü kaybettiği 35 HA 656 plakalı otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu. Sürücü Çokgezen olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (15) ve E.B.Ç. (12) ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye Seydiler Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Ağır yaralanan anne ve 2 çocuğu, ambulansla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Daha sonra Kadir Çokgezen'in cenazesi, araçtan çıkarılıp Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı