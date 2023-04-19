Otogarda bayram yolculuğu öncesi sinevizyon gösterimiyle emniyet kemeri uyarısı

EDİRNE'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi otogarda sinevizyon gösterisi yaparak, yolcu ve şoförlerini emniyet kemeri kullanımı konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde otogarda emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Edirne'den bayram tatili için Türkiye'nin çeşitli kentlerine yola çıkacak yolcular ve şoförlerin denetlendiği uygulamada, sürücülerin yanı sıra yolcuların da emniyet kemeri kullanmalarının zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Otogarda oluşturulan masada sinevizyonla emniyet kemeri kullanımının önemi ve kullanılmadığı takdirde, meydana gelen kazalarda yaşanan ağır sonuçlara dikkat çekildi. Ekipler, sinevizyon gösteriminin ardından otobüs ve minibüslerde uygulama yaptı. Şoförlerin yanı sıra araçlardakilerin de emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını inceleyen ekipler, yolculara uyarılarda bulundu. Uygulamada yolcuların ve şoförlerin emniyet kemerlerini takması dikkat çekti.