Otobüsteki kadınların fotoğraflarını çekerken yakalanan şahıstan skandal savunma: Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor

İstanbul'da kadınların gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, otobüste seyahat eden yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafları çekerken yakalanan şahıs, tepkiler üzerine telefonundaki görüntüleri silerken "Böyle giyinmesini kınıyorum. Gözümüz kayıyor" dedi. Bu sözler otobüsteki yolcuların tepkisinin büyümesine neden olurken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.