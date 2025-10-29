Haberler

Otobüste Uyuşturucu Bulunan Yolcu Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehirler arası otobüste rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Okan Taşkıran'ın iç çamaşırında sentetik kannabinoid bulundu. Taşkıran, tutuklandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, şehirler arası otobüste rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ve iç çamaşırında 3 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu tespit edilen Okan Taşkıran, tutuklandı.

Antalya'dan Seydişehir'e gelen şehirler arası yolcu otobüsünde rahatsızlanan Okan Taşkıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sırasında durumundan şüphelenilen Taşkıran'ın üst araması yapıldı. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, Taşkıran'ın iç çamaşırının ağ kısmına gizlenmiş çeşitli ebatlarda, 3 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemi tamamlanıp adliyeye sevk edilen Okan Taşkıran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
