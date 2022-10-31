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Otobüste mini etek giyen kadına akılalmaz taciz! İzleyenler sinirden yerinde duramadı

Güncel Haberler

Türkiye'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Açelya isimli genç bir kadın, mini eteğiyle bindiği otobüsteki şahsın hiç önüne dönmeden sürekli bacaklarına odaklandığı anları kayda aldı. Sosyal medya kullanıcıları da görüntülere büyük tepki gösterdi.

Son dönemde ciddi şekilde artış gösteren taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Açelya isimli genç bir kadın, otobüste başına gelen taciz olayını kayda aldı.

MİNİ ETEK GİYMİŞTİ

Mini etekli şekilde otobüse binen ve koltuğuna oturan kadın, dakikalar sonra fark ettiği detay nedeniyle dehşete düştü. Çünkü karşı koltuğunda oturan adam, önüne dönmek yerine açık bir şekilde bacaklarına bakmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Genç kadına taciz anlarının sosyal medyada gündem olmasının ardından konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, adama büyük tepki gösterdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

BİRİSİ:

NE YANİ ŞİMDİ KADININ HİÇMİ SUÇU YOK ADAM BAKAR SUÇLU BAKMAZ KIZARLAR YOBAZ DERLER GİYERSEN O BAKMAZSA BAŞKASI BAKACAK.

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Altay Bozkurt:

NEREDEYSE IC CAMASIRI GÖRÜNECEK KADAR MINI ETEK GIYMEK , VE O SEKILDE HALK ARASINA GIRMEK AHLAKSIZLIKTIR! VE TERBIYESIZLIKTIR! BU BÖYLE BILINE !!!! FRANSIZLARIN , INGILIZLERIN , AMERIKALILARIN KUKLASI OLMAKTAN VAZGECIN!!!!! TÜRK VE OSMANLI TOPRAGIDIR BU VATAN!!

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seyfullah aydın:

türk ceza kanununda bir vatandaşın umuma açık bir yerde herhangi bir yere bakmasının yasak olduğuğunu söyleyen bir madde varmı istiyen istediği gibi giyinir istiyende istediği yere istediği gibi bakar ne yani adamın gönlü olsun diye esas duruşta robot gibimi bekleyeceğim

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