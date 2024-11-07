Üye Girişi
Haberler

Otobüste Kapı Açık Seyir Devam Ediyor, Baba 38 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Otobüste Kapı Açık Seyir Devam Ediyor, Baba 38 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de halk otobüsünde meydana gelen kaza sonucu dengesini kaybedip düşen 74 yaşındaki Şükrü Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlu, otobüslerin hala açık kapıyla seyrine tepki gösterdi.

KAYSERİ'de halk otobüsünde şoför ani fren yapınca dengesini kaybedip halk otobüsünün açık kapısından düşen ve 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan'ın (74), oğlu Fatih Özcan (49), otobüslerin hala kapısı açık seyrettiğini belirterek, duruma çektiği video ile tepki gösterdi. Özcan, "Hiç değişen bir şey yok" dedi.

Kaza, 27 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesini, yitirdi.

Halk otobüsünün şoförü Y.A. ise olay günü gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şükrü Özcan'ın otobüsün açık olan ön kapısından düştüğü anlar ise özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

AYNI HATTA OTOBÜSLE SEYAHAT ETTİ

Şükrü Özcan'ın oğlu Fatih Özcan babasının özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybettiği Eğribucak seferini yapan yolcu otobüsüne binerek, cep telefonu kamerası ile görüntü kaydı aldı. Özcan, otobüsün ön kapısının açık şekilde seyretmesine tepki göstererek, "Otobüs şoförü kapı açık gidiyor. Benim babam vefat etti. Haberlere çıkan benim babam. Bakın aynı şekilde telefonla konuşuyor ve kapı açık şekilde aynı şekilde devam ediyor. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Aynı bu otobüste oldu. Benim babamın bugün ölümünün 4'üncü günü ama aynen devam ediyorlar" diye konuştu.

Haber: Samed Aydın SUN - Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Kasım Meram, Akşehir, Kulu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Korkuteli 7-8 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 7 Kasım Perşembe Siyah Kalp 8. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.