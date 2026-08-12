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Kayseri'de Özel Halk Otobüsü Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Kayseri'de Özel Halk Otobüsü Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi
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Kayseri'de özel halk otobüsü şoförü Mustafa Höktem, aracında fenalaşan bir yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şoförü duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.

KAYSERİ'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför Mustafa Höktem, hastaneye yetiştirdi.

Şehir merkezi-Oruç Reis Mobilyacılar Sitesi seferini yapan özel halk otobüsünde, dün sabah saatlerinde bir yolcu fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü Mustafa Höktem, aracı hastaneye sürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınan yolcu, hastanede tedavi altına alındı. Şoförün yolcuyu yetiştirdiği anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı şoförü tebrik ederek, "Her toplumda göremeyeceğimiz, merhamet timsali milletimizin en güzel özelliklerinden biri olan bu tür davranışlar daima örnek olmalı. Otobüs şoförümüze bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyor, bizi biz yapan değerlerimize önem veren ekip arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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