Otobüslerin gizli bölmelerinde göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama - Haberler

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Otobüslerin gizli bölmelerinde göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Barış Kul - Güncel
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Otobüslerin gizli bölmelerinde göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 yolcu otobüsünde arka koltuklarının olduğu bölümdeki gizli bölmelerde yakalanan 47 kaçak göçmenle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 yolcu otobüsünde arka koltuklarının olduğu bölümdeki gizli bölmelerde yakalanan 47 kaçak göçmenle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece Hamuryen Kavşağı'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine 34 ELR 101 ve 34 SEH 619 plakalı eski model 2 otobüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, otobüslerin arka koltuğunun olduğu bölüme yapılan, her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümler olduğu tespit edildi. Açılan gizli bölümlerde balık istifi Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Güncel

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