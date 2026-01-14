Otobüs şoförü kar topu atan çocukları sopayla kovaladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, araca kar topu atan çocukları sopayla kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Baykoca Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde kar topu oynayan bir grup çocuk, yoldan geçen özel halk otobüslerine de kar topu attı. Kar toplarının isabet ettiği otobüslerden birinin şoförü, araçtan inip, elindeki sopayla çocukları kovaladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kar toplarının isabet ettiği bazı otobüslerin şoförlerinin ise bekleyip, hareket etmediği görüldü.