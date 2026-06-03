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Denizli'deki otobüs kazasında ölen şoförün cenazesi Manisa'da defnedildi

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu hayatını kaybeden şoför Mustafa Fevzi Merdun, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu hayatını kaybeden şoför Mustafa Fevzi Merdun'un (50) cenazesi, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde toprağa verildi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'ndan alınan Merdun'un cenazesi, Selendi ilçesine bağlı Eskicami Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Merdun'un eski eşi Firuze Dilik (47) ile çocukları Sena (25), Elif (14) ve Adnan Merdun (11) cenaze aracındaki tabutun başında gözyaşı döktü.

Cenaze, helallik alınmasının ardından Yeni Cami'ye götürüldü.

Kardeşi sela okudu, cenaze namazı kıldırdı

Selendi Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde görev yapan Ali Rıza Merdun (48) ağabeyi için sela okudu.

Öğle vakti yapılan cenaze törenine Merdun'un yakınlarının yanı sıra Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murad Daban da katıldı.

Cenaze, Ali Rıza Merdun'un cenaze namazını kıldırmasının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Ali Rıza Merdun gazetecilere, ağabeyini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ağabeyinin yaklaşık 30 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını anlatan Merdun, "Benim bildiğim ilk kazasıydı. Takdir Allah'ındır, kimsenin bunun önüne geçme şansı yok. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kimse böyle bir olay yaşanmasını istemezdi." dedi.

Komşusu Umut Dilik ise Mustafa Fevzi Merdun'un iyi bir insan olduğunu belirtti.

Kaza

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 31 Mayıs'ta Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsünün, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna
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