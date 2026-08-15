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Trafik Tartışması Otobüste Arbede Yarattı

Trafik Tartışması Otobüste Arbede Yarattı
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Adana'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförünün aracına binerek hakaret etti ve saldırmaya çalıştı. Otobüs şoförü sopayla karşılık verdi; yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Olay, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

ADANA'da otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförünün aracına binerek hakaret etti. Sakinleşmesi için sürücüden özür dileyen otobüs şoförü, saldırıya uğrayınca sopayla karşılık verdi. Yolcular araya girip tarafları ayırırken, olay araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü, trafikte tartıştı. Otomobilinden inen sürücü, otobüse binerek şoföre hakaret etmeye başladı. Araçta yolcular olduğunu belirten otobüs şoförü, sürücüden hakaret etmemesini isteyerek özür diledi. Otomobil sürücüsü küfretmeye devam edip, şoföre saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine aracındaki sopayı eline alan otobüs şoförü, karşılık verdi. Şoförün karşı koyması üzerine otobüsten inen otomobil sürücüsünü yolcular ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalışıp, uzaklaştırdı. Olay, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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