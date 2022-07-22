Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi - Haberler

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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

VAN'da belediyeye ait şehir içi otobüste rahatsızlanan yolcuyu, sürücü Gökhan Ermiş, güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

VAN'da belediyeye ait şehir içi otobüste rahatsızlanan yolcuyu, sürücü Gökhan Ermiş, güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 121 numaralı Edremit-TOKİ otobüsünde, dün öğle saatlerinde seyahat eden ve adı bilinmeyen kadın yolcu aniden fenalaştı. Otobüsteki diğer yolcular, durumu sürücü Gökhan Ermiş'e bildirdi. Fenalık geçiren yolcuyu gören şoför Ermiş, güzergahından çıkıp hastaneye doğru yöneldi. Araçtaki yolcularla birlikte Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden sürücü, otobüsteki hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim etti. Bir süre de hastane önünde bekleyen Ermiş, hastanın durumunun iyiye gittiğini öğrenince ayrıldı. Şoförün davranışı, hem diğer yolculardan hem de hastanedeki bölge halkından takdir topladı. Yaşananları 'insanlık namına' yaptığını belirten sürücü Gökhan Ermiş, Büyükşehir Belediyesi şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını söyleyip, hastaya acil şifalar diledi.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Edremit Van Güncel Haberler

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