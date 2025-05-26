Otobüs Şoförleri Yanan Otomobile Müdahale Etti

Otobüs Şoförleri Yanan Otomobile Müdahale Etti
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Siirt-Batman karayolunda meydana gelen yangında, otobüs şoförleri Halil İbrahim Erden ve Ümit Bora, alev alan otomobili durarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Yanan otomobile çevreden geçen otobüs şoförleri müdahale ederek söndürdü

SİİRT - Siirt- Batman karayolunda alev alan bir otomobil, çevreden geçen ve olayı görüp duran otobüs şoförlerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Siirt-Marmaris seferini yapan özel bir firmaya ait Siirt yolcu otobüsü şoförleri Halil İbrahim Erden ve Ümit Bora, Siirt-Batman karayolu Kira Dağı mevkiinde seyir halinde olan 06 GR 014 plakalı otomobilin motor kısmının alev alması üzerine durarak yanan otomobile müdahale etti. Şoförler, alev alan otomobili kendi imkanları ile söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel
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