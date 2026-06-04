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Denizli'deki otobüs kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi Manisa'da defnedildi

Denizli'deki otobüs kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi Manisa'da defnedildi
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Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zehra Eyiol, Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zehra Eyiol'un (21) cenazesi, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Eyiol için Zafer Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Baba Osman Eyiol (50), kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan Eyiol'un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Anne Zülfiye Eyiol (44) ile ablası Esra Eyiol (23) da gözyaşlarına hakim olamadı.

Eyiol'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Soma Belediye Mezarlığı'nda defnedildi.

Bayram tatili için gelmiş

Kazada hayatını kaybeden Zehra Eyiol'un yakınları, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Eyiol ailesinin 7 yıl önce çocukları Esra Eyiol'un lösemi tedavisi için Soma'dan İzmir'e taşındıkları, bayram tatili için İzmir'deki ailesinin yanına giden Eyiol'un final sınavlarına girmek üzere Alanya'ya dönmek amacıyla otobüse bindiği, sınavların ardından mezun olacağı kaydedildi.

Eyiol'un yola çıkamadan önce annesine çiçek hediye ettiği, çiçekleri kurutup saklamasını istediği öğrenildi.

Kaza

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 31 Mayıs'ta Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsünün, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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