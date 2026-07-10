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Bolu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kişi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Bolu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kişi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 8 Temmuz'da meydana gelen otobüs kazasında ağır yaralanan ve 9 Temmuz'da hayatını kaybeden Beyazıt Sürmeli'nin cenazesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren Beyazıt Sürmeli'nin (47) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Sürmeli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Kavşut Mahallesi'ne getirildi.

Sürmeli'nin naaşı, Güldağı Köyyeri Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güldağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Sürmeli'nin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaza

Bolu'da 8 Temmuz'da F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsünün, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpmıştı.

Kazada 15 kişi yaralanmış, yaralılardan Beyazıt Sürmeli tedavi gördüğü hastanede 9 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur
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