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Anadolu Otoyolu'nda otobüse çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarptı

Anadolu Otoyolu'nda otobüse çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarptı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda seyreden bir otomobil, şerit değiştiren yolcu otobüsüne çarpmamak için direksiyonu kırınca bariyerlere çarptı. Kazada araçtakiler hafif sıyrıklarla atlatırken, panik dolu anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüs ise yoluna devam etti.

BOLU'da Anadolu Otoyolunda şerit değiştiren yolcu otobüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza anı ve araç içerisinde bulunanların yaşadıkları korku dolu anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Ağustos Pazar günü saat 20.30 sıralarında Bolu'da Anadolu Otoyolu geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil sürücüsü aynı istikamette giden 34 FEH 371 plakalı yolcu otobüsünün aniden şerit değiştirmesinin ardından çarpmamak için direksiyonu sola çevirince kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Yolcu otobüsü yoluna devam ederken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobildekilerin yaşadığı korku dolu anlar araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Araçta bulunanların yaşadığı panik ve korku anlarından konuşmaları saniye saniye görüntülere yansıdı.

Otobüsün aracın yanından hızla geçmesi ve otomobilin bariyere çarptığı an araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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