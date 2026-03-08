Sanayinin Nuray ustası erkekleri şaşırtıyor, kadınlara ilham veriyor

Beylikdüzü'nde, sanayide erkek mesleği olarak görülen oto tamirciliği yapan 48 yaşındaki Nuray Yücebudak, kadınların her meslekte var olabileceğine dikkati çekiyor.

Almanya doğumlu, aslen Gaziantepli olan Yücebudak, yaklaşık 18 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Daha önce sekreterlik, muhasebe ve satın alma gibi farklı işlerde çalışan Yücebudak, çocukluk yıllarından gelen otomobil merakının peşinden giderek 2011 yılında oto tamirciliğine adım attı.

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde kendi atölyesinde çalışan Yücebudak, araçlarının bakım ve onarımını yaptığı müşterilerinin beğenisini topluyor.

Mesleğe başlama hikayesini AA muhabirine anlatan Yücebudak, babasının da mekanik ustası olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren otomobillere ilgi duyduğunu söyledi.

Yücebudak, "Arabalar çocukluğumdan beri hayatımın içindeydi. O dönem birçok kişinin odasında sanatçı posterleri olurdu ama benim odamın duvarları araba resimleriyle doluydu. Hep erkek egemen olarak görülen bir meslekte çalışmayı hayal ediyordum. Yıllar sonra oto tamirciliğine başlayarak bu hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Sanayide kadın çalışan olarak zaman zaman ön yargılarla karşılaştığını belirten Yücebudak, buna rağmen işini severek yaptığını dile getirdi.

"Önce şaşırıyorlar ama araçlarını bırakıp işlerini yaptırdıktan sonra memnun ayrılıyorlar"

Sanayiye gelen bazı müşterilerin kendisini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını aktaran Yücebudak, "Genelde kapıdan içeri girip 'Usta var mı?' diye sesleniyorlar. 'Usta benim.' diyorum. Önce şaşırıyorlar ama araçlarını bırakıp işlerini yaptırdıktan sonra memnun ayrılıyorlar. Bu da benim için gurur verici oluyor." ifadelerini kullandı.

Yücebudak, atölyesinde çoğu zaman tek başına çalıştığını ve gününün yoğun bir tempoyla geçtiğini vurguladı.

Sabah erken saatlerde sanayiye geldiğini anlatan Yücebudak, "Önce atölyenin temizliğini yaparım, sonra dünden kalan araçların kontrollerini tamamlarım. Gün içinde araç bakım ve tamirleriyle uğraşırım. Bazen çok yoğun oluyor, akşam saatlerine kadar çalıştığım oluyor." diye konuştu.

Yücebudak, müzik dinleyerek çalışmaktan keyif aldığını ve bazı ağır mekanik işlerin kendisine daha kolay geldiğini ifade etti.

Kadınlar Günü mesajı

Kadınların erkek mesleği olarak görülen işlerde de başarılı olabileceğinin altını çizen Yücebudak, "İşin cinsiyeti yoktur, ustası vardır. Kadınlar da isterse bu işi rahatlıkla yapabilir. Hayallerinin peşinden koşsunlar. Erkeklerin yaptığı birçok işi kadınlar da yapabilir." şeklinde konuştu.

Yücebudak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir." mesajını verdi.