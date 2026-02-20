Haberler

Oto kurtarıcı üzerine yerleştirdiği dev buketle evlilik teklifi etti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı Tolga Efe, dev çiçek buketi ile kız arkadaşı Emine Rana'ya evlilik teklif etti. Efe, oto kurtarıcısının üzerine yerleştirdiği çiçek buketi ile sürpriz yaptı ve Rana, teklifi kabul etti.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı Tolga Efe, hazırladığı dev çiçek buketini oto kurtarıcıya yükleyerek kız arkadaşı Emine Rana'ya evlilik teklif etti.

Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı olan Tolga Efe, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emine Rana'ya sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Efe, kendisine ait oto kurtarıcının üzerine devasa boyutlarda bir çiçek buketi yerleştirdi. Kız arkadaşının karşısına çıkan Efe, dev çiçek buketi eşliğinde evlilik teklifinde bulundu. Emine Rana sevgilisinin teklifine, 'Evet' cevabını verdi.

