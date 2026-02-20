Haberler

Oto kurtarıcı üzerine yerleştirdiği dev buketle evlilik teklifi etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı Tolga Efe, dev çiçek buketi ile kız arkadaşı Emine Rana'ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Efe, bu romantik teklifi ile Rana'dan 'Evet' yanıtını aldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı Tolga Efe, hazırladığı dev çiçek buketini oto kurtarıcıya yükleyerek kız arkadaşı Emine Rana'ya evlilik teklif etti.

Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı olan Tolga Efe, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emine Rana'ya sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Efe, kendisine ait oto kurtarıcının üzerine devasa boyutlarda bir çiçek buketi yerleştirdi. Kız arkadaşının karşısına çıkan Efe, dev çiçek buketi eşliğinde evlilik teklifinde bulundu. Emine Rana sevgilisinin teklifine, 'Evet' cevabını verdi.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/MUDURNU(BOLU),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı

TEM'de feci kaza! Şoför araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı