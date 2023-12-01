Oto fareleri polisten kaçamadı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen 11 hırsızlık olayının zanlıları izlenen 220 saatlik kamera görüntüleri sonrası yakalandı. Üç zanlı işlemlerinin ardından tutuklandı.

Malatya, kent merkezinde son bir hafta içerisinde meydana gelen 10 ayrı araçtaki hırsızlık olayları ile bir adet motosikletin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri izlenen 220 saatlik kamera görüntüleri sonrası kimlikleri belirlenen U.Ö., V.Y. ile M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikametinde arama yapan ekipler 9 adet akü, 1 adet oto teyp, 2 adet motosiklet, 2,5 gram uyuşturucu madde ile bir adet şasesi silinmiş motosiklet ele geçirdi.

Üç zanlıda polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.