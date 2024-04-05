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Otizmli ve Müzik Öğrencilerinden Başarılı Konser

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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Yüksek Lisans öğrencisi otizmli Koral Erdeniz ve Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Lisans öğrencisi Dilşad Ağırbaşlı piyano viyolonsel konseri gerçekleştirildi.

Konser, Dünya Otizm Haftası kapsamında, Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi Sahnesi'nde düzenlendi.

Konserde sanatçılar, eserleri başarıyla seslendirdi.

Konser sonrası Erdeniz ve Ağırbaşlı'ya çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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